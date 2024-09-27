Cumhurbaşkanı Erdoğan: BMGK'da 15 geçici üyenin etkisi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesinin dünyayı idare eder konumda olduğunu belirterek, alınan kararlarda 15 geçici üyenin herhangi bir tesiri olmadığını anlattı.



Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, alınan tüm kararların 5 daimi üye ülkenin iki dudağı arasında olduğunu kaydetti.

"HERHANGİ BİR TESİRLERİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan, “Dolayısıyla şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da, daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri söz konusu değil.” diye konuştu.

ANKARA-ATİNA İLİŞKİLERİ



Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesini sordu. Erdoğan görüşmede, Ege’deki karasuyu ihlallerinin gündeme geldiğini belirterek, “Sayın Başbakan, Ege’de yaşanan bazı malum sıkıntıları masaya yatıracağını ve bu sorunu çözeceğini bizlere ifade etti.” diye konuştu.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME



Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüşmesinde ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıkıntıların ele alındığını belirterek, Paşinyan’ın olumlu yaklaşım içersinde olduğunu ifade etti.