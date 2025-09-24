Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi: İşte o fotoğrafların hikayesi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'da dünyaya seslenen ve  Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık krizini belgeleyen fotoğrafları gösterdi. İşte Erdoğan'ın BM'de gösterdiği fotoğraflar ve hikayeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

Hitabında, önceki yıllarda katıldığı toplantılarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini 'de yaşanan soykırıma çeken Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımı fotoğraflar ile belgeledi.

'de ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini belirten Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi: İşte o fotoğrafların hikayesi - 1 AA fotomuhabiri Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğraf.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lütfen hepimiz, elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında şöyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat, 'de insanlık için bu utanç manzarası, 23 aydır her gün tekerrür ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi: İşte o fotoğrafların hikayesi - 2 AA fotomuhabiri Abdallah F.s. Alattar tarafından çekilen ve 26 Temmuz 2025'te yayımlanan, "Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam ediyor" başlıklı fotoğraf

"BU İNSANLIĞIN DİP NOKTASIDIR"

İkinci olarak, Abdallah F.s. Alattar tarafından çekilen ve 26 Temmuz 2025'te yayımlanan, "'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam ediyor" başlıklı fotoğrafı gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada, Amerika’da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama 'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda, böyle bir vahşet görmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi: İşte o fotoğrafların hikayesi - 3 Dawoud Abo Alkas tarafından 31 Mayıs 2024'te çekilen "İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ağır yıkım bırakarak çekildi" başlıklı fotoğraf

"BUNUN ADI 'HAYATA DÜŞMANLIK' DEĞİL MİDİR?"

Konuşmasında, Dawoud Abo Alkas tarafından 31 Mayıs 2024'te çekilen "İsrail askerleri, 'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ağır yıkım bırakarak çekildi" başlıklı fotoğrafa da yer veren Erdoğan, 'deki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi size soruyorum, elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var? Bunun adı 'canlıya düşmanlık, hayata düşmanlık' değil midir? Bu kürsüden açık açık ifade ediyorum: Gazze’de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de, bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgal, tehcir, sürgün, soykırım, daha doğrusu bir toplu-kıyım politikasıdır."

Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndan dünyaya sesleniyor

