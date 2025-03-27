Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki gerilimleri ülkemize taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki birlikte yaşama kültürünün daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Farklılıkların beşeri zenginlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Türkiye'deki dini azınlık temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu.
Yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de farklı dini grupların yüzyıllardır birlikte barış içerisinde yaşadığını hatırlattı.
Erdoğan, "Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun. 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhu tedirginlik içerisinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz" dedi.
"FARKLILIKLARIMIZ BEŞERİ ZENGİNLİK"
Erdoğan, nefret söylemleri ve kültürel ırkçılığın arttığı bir dönemde Türkiye'deki birlikte yaşama kültürünün daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
"Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor" diyen Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.
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