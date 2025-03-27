Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki gerilimleri ülkemize taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Türkiye'deki dini azınlık temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu.



Yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de farklı dini grupların yüzyıllardır birlikte barış içerisinde yaşadığını hatırlattı.



Erdoğan, "Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun. 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhu tedirginlik içerisinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz" dedi.

