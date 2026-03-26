Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor

Ortadoğu'daki savaş 27. gününde sürüyor.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'e İran'a yönelik saldırıları üzerinden tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“İsrail'in kışkırtmalarıyla başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin ve bombaların hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi güya dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor.

"KARDEŞLER ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ"

Şunu açık açık söylemek isterim nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir. Tahran'da Tebriz'de dökülen gözyaşlarının Erbil'de Bağdat Riyad'da ve bölgemizin diğer kardeş şehirlerinden dökülenlerden ne farkı var? İster İran'da ister Körfez'de olsun atılan her füzeyle vurulan biz değil miyiz? Mezheplerimiz farklı olsa da coğrafyamızın dört bir yanından akan kanlar bizim değil mi? Kardeşler arasında ayrım yapmayız."