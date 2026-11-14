Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Pereira, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.