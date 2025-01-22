Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 76 kişinin yaşamına yitirdiği yangına ilişkin Bolu'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 76 kişinin can verdiği yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bolu'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına katılacağı öğrenildi.
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