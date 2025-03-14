Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic ile görüştü



Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Dodik hakkındaki hüküm sonrası gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgedeki liderlerle de temasta olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ile görüşmesinde Bosna-Hersek'te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

