Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi’ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Rio de Janeiro kentinde, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi