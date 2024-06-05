Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu cinnet haline tepki göstermek Filistin'e borcumuzdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "İnsanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek, Filistin'e borcumuzdur" dedi.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Halktan yana halka karşı sorumluluk hisseden mahalli medyanının yerini kimse alamaz. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olacaktır. Siyasi hayatımızın tüm aşamalarında Anadolu yayıncılığının yanında olduk. Bundan sonra da inşallah size sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

15 Temmuz gecesi birileri 'bekle gör' stratejisi izlerken, Anadolu medyası olarak dimdik durdunuz. Aynı kararlılığı Gazze'de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini takip ediyorum. Vicdanı kurumayan hiç kimse böyle zulme sessiz kalamaz. İnsanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek, Filistin'e borcumuzdur.

Görüyoruz ki yıllardır bize basın özgürlüğü dersi verenler işgal atındaki Filistin'de yaşananlara sesini çıkarmıyor. Bugün soykırım karşısında üç maymunu oynayanlar alınlarına yapışan kara lekeyi ömürleri boyunca silemeyecek.

Son aylarda 150 gazeteciyi katledenler hala basın özgürlüğünden bahsedebiliyor.

Gazze'deki katliamın ilk başlarından itibaren basın organlarımız mazlum Filistinlilerin sesi oldu. Biz Filistinli kardeşlerimizi savunurken insanlığı da savunuyoruz.

Medyamız uzun zaman bir vesayet altında oldu. 12 Eylül'den 28'a kadar aynı manşetlerin tekrar tekrar atıldığına şahit olduk. Bir türlü demorasiden tavır alamadılar. Bunların FETÖ'nün terörün yanında saf tuttuklarını gördük. Milletten çekindikleri empatiyi teröristlere göstermekten utanmıyorlar.

(Meclis'ki gerginlik) Burası hukuku işlediği Türkiye Cumhuriyeyi'nin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla sağa sola saldırmanın hiçbir manası yok.