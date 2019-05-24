Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii'nin açılışında konuştu.



Konuşmasında 23 Haziran İstanbul seçimlerine değinen Erdoğan şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım."

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