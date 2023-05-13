Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz

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14 Mayıs seçimlerine saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitinge katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır.

Biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık, Kılıçdaroğlu'nun ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı?

Bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Bir belediye başkanı getirdi. Adamın İstanbul'da durduğu yok. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin?



Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan kurtardık mı? Bunlarla beraber çamurdan İstanbul'umuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman doğal gaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım.



Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral hanım ne diyordu, "yapamaz" ne oldu Meral hanım biz yaparız. Bu noktada imanımız var, inancımız var.

Girdiğimiz 15 seçimi milletimize yaptığımız hizmetler nedeniyle kazandık. Bu bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Rabbimden ve milletimden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kendi ülkesine düşmanlıkla siyaset yapılır mı? Kendi insanını aşağılayarak, tehdit ederek Seçim kazanılır mı? Kendi devletini yıpratarak iktidara gelinir mi? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Bir önceki seçimde karşımıza çıkardıkları kendi arkadaşlarını dahi şu anda yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Eğer bunlar ülkenin yönetimini bunlar devralırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? İlk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak.

Ne diyor bay bay Kemal, Rusya'ya biz yaptırım uygularız diyor. Bay bay Kemal, bu ne akıldır, bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle, aynı şekilde şu anda turist akınında 5,5 milyona yakın turist bize Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, Erdoğan'ı düşürmemiz lazım diyerek talimatı verdi bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki, Biden'a da bir cevap verecek. Rusya'nın hükümet sözcüsü ne diyor? Yalan söylüyor, açıklasın, ispat etsin diyor. Var mı ispatı? Yok, sonra başlıyor kıvırmaya böyle duyduk diyor, delil yok ama olabilir diyor. Bu nasıl siyaset?"

