Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de hala milletin değerlerine kin duyan ve nefretini kusan bir kesimin olduğunu belirterek, bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kalındığını söyledi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 30.04.2022 - 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık

Cumhurbaşkanı , Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Pınarhisar'ın hayatında önemli yere sahip olduğunu belirterek cezaevi yıllarını hatırlatan Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan'a Belediye Başkanlığı'nı çok görenler 11 yıl başbakanlık, 8 yıla yakındır da cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek zorunda kaldı" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizde hala milletimizin değerlerine kin duyan, nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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