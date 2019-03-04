Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bartın türküleri sadece sevdayı hasreti mücadeleyi kavuşmayı anlatmıyor bizim sizlere olan hizmet aşkımızı da en güzel şekilde anlatıyor. 'Denizden köpük gelir. Perçemin döküp gelir. Bir yiğit bir yar için. Deryayı aşıp gelir.' Bartın'a olan muhabbetimizi sadece sözle değil icraatlarımıza yatırımlarımızla gösteriyoruz. Biz sizi lafta değil özde seviyoruz.

''17 YILDA BARTIN'A 6,5 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

Son 17 yılda Bartın'a 6,5 katrilyon tutarında yatırım yaptık, 354 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 16 bin öğrencisiyle 567 akademisyeniyle Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk. Bu ülkede bizden önce hükümetler yok muydu? Niye üniversite kurmadılar? Biz kurduk. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. Biz Ferhat'ız siz Şirin dağları deleceğiz tünelleri aşacağız. Ferhat'ın aşkı bunu gerektirir.

''BARTINLI ÇİFTÇİLERİMİZE 152 MİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK''

Bartınlı çiftçilerimize 152 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bartın'a bir kültür merkezi kazandırdık. 7 tarihi eserimizin restorasyonunu tamamladık. Ne kadar büyük köklü olursa olsun hiçbir sorundan kaçmadık. Bizden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü sıkıntılarla cesaretle yüzleştik. Bizden önceki yönetimlerin bize miras bıraktığı hiçbir sıkıntıyı evlatlarımıza aktarmamakta kararlıyız.

''HAK SAHİPLERİNE YAKINDA TAPULARINI PEYDERPEY VERMEYE BAŞLIYORUZ''

Bartın'ın bazı tapu problemleri var mıydı? Bartınlı vatandaşlarımız da bu hususta ciddi sıkıntı yaşıyordu. CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Sanki sorunun müsebbibi bizmişiz gibi hava oluşturmaya çalıştılar. Bu meseleye çözüm bulmak bize nasip oldu. 33 yıl önce bu konuda bir kanun çıkarılmıştı. Biz 2015 senesinde bu kanunu yeniden detaylıca çalıştık sizlerin lehine olacak şekilde değiştik. Hak sahiplerini belirledik. Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz.

''BU ADAM BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL SOKAK KABADAYISI''

Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı? Zannediyor musunuz şu anda farklı. Hatay'ın belediye başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'Oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Şu kafaya bak mantığa bak ya. Senin görevin hizmet etmek. Ne demek 'Sen bana oy verirsen sana hizmet var?' Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı.

''EĞER KÜRDİSTAN'I SEVİYORSAN IRAK'IN KUZEYİNDE VAR HAYDİ ORAYA GİT''

Türkiyemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizde Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Karadenizimiz Akdenizimiz Ege Marmara var. Sen eğer Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Haydi oraya git. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi 31 Mart'ta sandıklarda veriyor muyuz? Bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Bu ayın 14'ünde Ankara Bilkent'te 3 bin 600 yataklı bir şehir hastanesi daha açıyoruz. Şu anda hasta kabulü başladı. Kısa süre sonra Etlik'te 3 bin 600 yataklı bir şehir hastanesi daha açacağız.

''TÜRKİYE'Yİ IMF BOYUNDURUĞUNDAN KURTARAN AK PARTİ OLMUŞTUR''



Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 23,5 milyar doları ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar şimdi 100 milyar dolar. Nereden nereye? Şimdi CHP Genel Başkanı IMF'den enflasyondan faizden bahsediyor. Bunlar aynı zamanda balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini ne de kendi tarihlerini biliyorlar. Geçmişte IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'dir CHP ocağında yetişmiş siyasetçilerdir. Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti olmuştur. Biz olduk biz. Türkiye'yi gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuşturduk. Yeniden kuyruk başladı diyor Bay Kemal. Bay Kemal bu kuyruklar yokluk kuyruğu yağ benzin kuyruğu değil hasta kuyruğu değil siz ölülerimizi bile rehin alıyordunuz. Bunlar varlık kuyruğu. Fırsatçılar çıktı sebze meyve vesaire bütün bunları vatandaşlarımıza yüksek fiyatlarla satma yoluna gittiler. Biz de hemen tanzim satış yerlerini kurduk yüzde 50 fiyatlar düştü vatandaşımıza bunları ulaştırdık. 31 Mart'a kadar bu iş oldu oldu olmadığı takdirde Türkiye'deki kamu esnaf birlikleriyle görüştüm gerekirse onlarla beraber 81 vilayette bu ürünleri ulaştıracağız. Vatandaşımızı sömürmelerine müsaade edemeyiz. Vatandaşımızın acil evine girecek olan ürünleri onlara en uygun fiyatla ulaştıracağız.

''DÜNYADA SORUNSUZ SIKINTISIZ HİÇBİR ÜLKE YOKTUR''

Dünyada sorunsuz sıkıntısız hiçbir ülke yoktur. Bugün 19,5 trilyon dolarlık milli geliri ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin de ekonomik problemleri var. G20 üyesi Almanya'nın Fransa'nın İtalya'nın Brezilya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin de sıkıntıları var. Fransa'nın 'Sarı Yelekliler' gibi çok ciddi sosyal problemleri var. İngiltere'nin Brexit'ten kaynaklanan dertleri var. AB'nin düzensiz göç gibi işsizlik gibi derin sıkıntıları var. Mesele sorunlar sıkıntılar değil bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele problemlerle cesaretle yüzleşebilme iradesini gösterebilmektir.''

