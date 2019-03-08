Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"17 yılda Şanlıurfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 11 bin 970 adet yeni derslik inşa ettik. Harran Üniversitemizi büyüterek 25 bin öğrencisi olan bir yer haline getirdik. 1700 yataklı şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor. İmar barışı ile 160 bin Şanlıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

Dün Mardin'deydim. Hızlı tren müjdesi verdik. Benim arkamdan bölücü terör örgütünün desteklediği malum partinin eş başkanı Mardin'e hızlı trenin ne işi var demiş. Hızlı tren gelince bunlar ondan istifa edecekler. Ama bunlarda ufuk yok. CHP yıllar yılı her yapılanın karşısına dikilmedi mi? Biz bu millete hizmetkarız. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilere 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Bazı tezgahlara oyunlara gelmeyiniz. Neymiş beyefendi aday olmamış. Aday olmayınca ne dava var ne bir şey. Ne diyorlar, işte ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim. Bu trenden ininler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Bu davada kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmediyse yola devam ederiz.

Birileri ısrarla bölücülük fitnesini aramıza sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Öbürü ne diyor, bizim arkamızda YPG var, PKK var diyor. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allahımız var. Ne diyor 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını çıkarırsanız savaş kapınızı çalar diyor. 1 Temmuz geride kaldı, ne oldu? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız."