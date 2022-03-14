Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları için yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz. Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs. Bu tür kişileri ifade etmesidir.



''ÜLKEMİZ KÜRESEL BİR SAĞLIK MERKEZİ OLMA YOLUNDADIR''

Bizim medeniyetimizde hekimlik mesleği en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor. Hekimlikte hatanın bedeli doğrudan insan hayatı olabilmektedir. Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah Efendi 'Hekim kendi fiillerinde yalan ve dolan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır' diyor. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun yokluklarını göstermesin. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Ülkemiz cazibesi giderek artan küresel bir sağlık merkezi olma yolundadır. Diğer alanlarda olduğu gibi sağlıkta da artık kaliteye odaklanmamız gereken bir seviyeye ulaştık. Neredeyse her üç kamu çalışanından biri sağlık alanında çalışıyor.

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEME



Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suç.ucuna verilne ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. Sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene teşhise işişkin ceza soruşturması açılabilmesi kurulun iznine bağlı olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Döner sermayeden ödeme yapılmayacak hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemesinden ilave kaynak aktarılacak döner sermayeden alınacak ek ödemeden artış yapılacak. Bu iyileştirme emeklilere de yansıyacak. Lisans mezunu sağlık çalışanı 3600 ek göstergeye alınacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır.