Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenecek 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Biz eğitim öğretimi bütünleştirerek geleceğe yürüyeceğiz. Teoriyle pratiği birleştirmeliyiz. Eğitim sistemizin eksiklerini gidermek için son 16 yılda büyük adımlar attık. Eğitim öğretim meselesinde böyle gelmiş böyle gider mantığına kapılmadık. Köklü reformlar gerçekleştirdik. Eski eğitim öğretmi mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık.

Hayata geçirdiğimiz politikalar belirli kesimler tarafından engellenmek istendi. Bugün de zaman zaman aynı çevrelerin çağ dışı tepkileriyle karşılaşıyoruz. Bunlara aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir başarıya zahmetsiz ulaşılmaz. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Eğitim konusunda önümüze çıkan engellere aldırmadık.

Tüm Türkiye'de elinde satırla dolaşan gençlik değil elinde bilgisayar ve kalemle dolaşan gençlik olarak sizleri görüyorum. Okullarımızda beden eğitimi yaptığımız yerler vardı, şu anki sınıflarınız gibiydi. Artık spor salonlarımızın olması lazım dedik.

Biz sıraların üzerine devlet olarak kitapları koyacağız dedik. Okul başladığında öğrencileri kitapları sıraların üzerinde bulacak dedik. Biz teksir kağıtlarıyla ders çalıştık. Birinci hamur kağıttan kitapları hazırlayacağız dedik. Bu sene birileri provoke etmek istedi. Dediler ki basmıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığımız sağolsun seferberlik ilan etti, bu yıl bu kitapları yetiştirdik. Türkiye ilim noktasında yokluklar ülkesi olmayacak.

Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerlerdeler. Zira ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Öğrencilerin sınıftaki derslere dikkatini verecek yeniliklere süratle odaklanmalıyız. İş tam anlamıyla işte öğrenilir. Pratiğe dökülmeyen bilgi unutuklmaya mahkumdur."