Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ve iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.



Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meseleler de değerlendirilecek. 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de yapılacak.

ETHEM BEY CAMİSİNİN AÇILIŞINI YAPACAK



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve ekimde ibadete başlanan Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camisinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.