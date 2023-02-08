Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün bizim için sınama günüdür

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.



Hatay'da konuşan Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:



''İşimiz kolay değildi. Yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğüne bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Elbette eksikler var, şartlar çok açık net ortada. Böylesi bir felakete hazırlıklı olmak mümkün değildir. Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak bir afet yönetimi yürüteceğiz. Bu dönem bir birlik beraberlik dayanışma dönemidir. Kamu personelinden STK'lara,yurt dışı ekiplerinden gönüllülere, sayıları 60 bini bulan akredite kişiler canla başla çalışıyor.

''MAKAMIN SORUMLULUĞU OLMASA FARKLI KONUŞURUM''



Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum. Üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam çok daha farklı konuşurum. Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis, toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor.

''1 YIL İÇİNDE TÜM DEPREMZEDELERİN KONUTLARI YAPILACAK''

Mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladım. Bu bir son değil ama 1 yıl içerisinde de tüm felaketzedelerimizin konutlarını talimatı verdim, 10 vilayetimizin 10'unda, TOKİ'nin yönetimindeki müteahhit firmaları devreye sokarak, enkaz kaldırma ve konut yapımını hızlandıracağız. Bugün bizim için sınama günüdür. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."