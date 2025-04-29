Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İtalya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı , 'ya gidiyor.

Daha önce ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin buluşması bugün Roma’da gerçekleşecek.

Erdoğan'ın İtalya ziyaretinde, hükümetler arası zirve ile eş zamanlı düzenlenmesi öngörülen İtalya- İş Forumu toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalyan Başbakanı Meloni görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...