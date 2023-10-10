Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Putin ile görüşeceğim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ülkemize terörle mücadelede verdiği destekten ötürü Avusturya'ya teşekkür ediyorum. Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasındaki dostuk anlaşmasının 100. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Görüşmelerde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldık.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Nihai çözüm bağımsız Filistin devleti. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti hayata geçmeli. Sivilleri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

"ATEŞE BENZİN DÖKMENİN FAYDASI YOK"

Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.



"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz.

Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? Nasıl arabuluculuk yaparız bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete kavuşsun. Endişemiz çok büyük durumda. 1 haftada, 15 günde biteceği kanaatinde değilim. Onun için görüşmelerimizi yapıyoruz."

"ABD GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR"

"Bir şeyin altını özellikle çizmem gerekecek. Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz.

Hamas'ın kaybı nedir, İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas'ın 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik?

Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze'ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze'de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef.

Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs...

Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak.

ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim."