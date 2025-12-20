Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk donanmasının gurur günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"nde konuştu.

"BUGÜN BİR GURUR ANINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Bugün bir gurur anına şahitlik ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Deniz platformlarımızın hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk sac kesme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mavi Vatan'ın dört bir yanında büyük bir adanmışlıkla görev yapan tüm personelimize, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

“KENDİMİZE İNANDIK VE DURMAYACAĞIZ”

Savunmada başarının bütüncül bir strateji ile elde edileceğini belirterek "Kendimize inandık ve durmayacağız. Türk savunma sanayiine güvendik. Dünyada kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Projelerimizin meyvelerini toplamaya başladık. Çelik Kubbe'yi envanterimize kattık. KIZILELMA hava-hava füzesi kullandı. Savunma sanayiinde yüzde 20 yerli sermaye ile başlayıp yüzde 80 yerli sermayeye ulaştık.” diye konuştu.

“KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Erdoğan, “Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Komşularımız için huzur ve istikrardan başla bir şey murat etmiyoruz. Türkiye olarak herkesin güven duyabileceği bir ülke biziz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"-Savunma sanayii alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor ekosistemi ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz.

-Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz.

-Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

-Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir.

-Araştırma geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yürütüyoruz.

-Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz.

-TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.

-Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Komşularımız için huzur ve istikrardan başla bir şey murat etmiyoruz. Türkiye olarak herkesin güven duyabileceği bir ülke biziz.

-Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz.

-Hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir.

-Savunma sanayiinde yüzde 20 yerli sermaye ile başlayıp yüzde 80 yerli sermayeye ulaştık.

-Başka müjdelerimiz olacak. Karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız.

-Sağa sola karamsarlık aşılayan felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, unutmayın bunlara rağmen yaptık."