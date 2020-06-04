Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulunacak aşı insanlığın ortak malı olmalı

ntv.com.tr 04.06.2020 - 17:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."
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