Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulunacak aşı insanlığın ortak malı olmalı

Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir" dedi.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 17:08

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

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