Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen Mersin mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Mersin, başı Toroslar kadar dik Mersin. Gönlü Akdeniz kadar engin Mersin. Yüreği sağlam Mersin. Ashab-ı Kehf'in, Hazreti Danyal Peygamber'in, daha nice gönül sultanlarının şehri Mersin. Yörük Türkleriyle Arap'ıyla Kürt'üyle her bölgeden, her kökenden insanlarıyla kardeşliğin şehri Mersin. Tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin şehri Mersin. Seni kalpten selamlıyorum Mersin" diyerek başladı.

Mersin'de bambaşka bir coşku olduğunu söyleyen Erdoğan, Tarsus'ta muhteşem bir miting yaptıklarını ifade etti.



"MERSİN'İN TERCİHİNİ, GÜVENDEN YANA KULLANACAĞINA İNANIYORUM"



Birilerinin ısrarla Türkiye'yi karalamaya, milletin moralini bozmaya çalıştığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:



"Halbuki biz Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini anlamak için Mersin'e bakıyoruz. Toroslar'daki yörük çadırlarının üzerinde duman tütüyorsa meralarında hayvanları otlamaya devam ediyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Anamur'da muz, Erdemli'de portakal, limon, Silifke'de çilek, Mut'ta kayısı bahçelerinden çocuk cıvıltısı eksik olmuyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tarsus'taki fabrikaların, limandaki vinçlerin sesleri kesilmiyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tüm zenginlikleriyle Mersin halkı, huzur ve esenlik içinde yan yana yaşıyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. İnşallah 24 Haziran önümüzdeki seçimler, Mersin'deki bu güzel iklimin çok daha güçlenmesine vesile olacak. Bunun için Mersin'in tercihini güvenden, istikrardan, huzurdan, üretimden, istihdamdan yana kullanacağına inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mersin, 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, parlamentoda AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Mersin vakit birlik vakti, vakit Mersin vakti, vakit Türkiye diyor muyuz?" sorularına alandaki kalabalık "evet" cevabını verdi.



''BEN SİZE İNANIYORUM"



İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'nin şahlanacağını dile getiren Erdoğan, 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyasetiyle kalkındırdıklarını aktardı.



"Tayyip Başkan" sloganları üzerine Erdoğan, "Sağ olasın var olasın. Ben size inanıyorum. Görüyorum ki siz de bize inanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Alanı dolduran kalabalığa önce yaptıklarını anlattıklarını sonra da yeni dönem için destek beklediklerini dile getiren Erdoğan, 16 yılda Mersin'e 31 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.



Erdoğan, "Bunu Bay Muharrem, Bay Kemal anlar mı? Diğerleri zaten hiç anlamaz" dedi.



"İNGİLİZLERİN HYDE PARK'I VARSA BİZİM DE MİLLET BAHÇEMİZ VAR"



Erdoğan, eğitimde 4 bin 475 adet yeni derslik yaptıklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 527 kişilik yurtlar açtıklarını, üç yıl içinde bin kişilik bir yurt daha açacaklarını bildirdi.



Mersin'e Tarsus Üniversitesi'ni kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz yaparız, onlar yıkar. Öyle diyorlar. 2013 Akdeniz Oyunları vesilesiyle Mersin'e 25 bin kişilik bir stadyum kazandırdık mı? Şimdi diyeceksiniz ki Tevfik Sırrı Gür ne olacak? Vereyim mi müjdeyi? Hemen şu sağımızdaki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nu da Mersin'e bir millet bahçesi yapıyoruz. İcraat bu, müjde bu. Biz yapamayacağımızı vaat etmedik. Artık benim Mersin'deki kardeşlerim sahile indikleri zaman nereye gidecek, millet parkına... Millet bahçesinde o yeşil, güzellikler içinde çoluk çocuk yavrularıyla beraber yatacaklar, yuvarlanacaklar. İngilizlerin Hyde Park'ı varsa bizim de Millet Bahçemiz var."



Sağlıkta 13'ü hastane olmak üzere toplam 35 sağlık tesisi ve bin 300 yataklı şehir hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şehir hastanesinde 15 ayda 3 buçuk milyon kişinin hizmet aldığını belirterek, "Bay Kemal, bu senin SSK genel müdürlüğüne benzemez" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Tevfik Sırrı Gür Stadı'nı Mersin'e bir 'Millet Bahçesi' yapıyoruz. Müjde bu. İngilizlerin Hyde Park'ı varsa bizim de Millet Bahçemiz var. Ana muhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış.

''YIKIM EKİBİ OLARAK GÖZLERİNİ KÖPRÜLERİMİZE DİKMİŞ DURUMDALAR''

Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar. Bir zamanlar rahmetli Demirel'in Özal'ın birinci ikinci köprü meselelerinde 'Biz bu köprüleri satacağız' demişlerdi. Rahmetli Özal 'Neyi satıyorsunuz?' dedi. Ben de diyorum ki satamazsınız. Bay Muharrem Yap/İşlet/Devret nedir bilmiyor. Ama seçimden sonra öğrenecek.

''BUNUN ADI DEMOKRASİ DEĞİL BAY İNCE, TERÖRİSTLERE DESTEK VERMEKTİR''

7 Haziran 2015 seçimlerinin 3. yıl dönümü. 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi şu anda içeride bulunan HDP'nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Bunu Muharrem İnce ziyarete gidiyor. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce, bunun adı teröre destek vermek, bunun adı teröristlere destek vermektir, teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan? CHP'nin konuşmalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Çünkü beraberler.

''İŞİMİZİ İKİNCİ TURA FALAN BIRAKMAYALIM''



İşimizi ikinci tura falan bırakmayalım. Türkiye'nin en küçük bir belirsizliğe tahammülü yoktur. Birileri aynı oyunun peşinde. Yenilen pehlivan misali bir türlü bunlar güreşe doymadılar. Terör örgütünü sahaya sürdüler olmadı. Sokakları karıştırmayı denediler olmadı. Darbeye bile teşebbüs ettiler yine de olmadı.

''BAKKAL DÜKKANINIZI ÇIRAĞA TESLİM EDER MİSİNİZ?''



Ekonomiyi silah olarak kullanıp bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bugün de Cumhurbaşkanı adayı olarak karşınıza gelenler var tek projeleri Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olan bu adaylar Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir mi? Bakkal dükkanınızı çırağa teslim eder misiniz? Koskoca Türkiye'yi bu çıraklara nasıl teslim edeceksiniz?



MUHARREM İNCE'YE: HADDİNİ BİL, KENDİNE GEL

Biz, 'Türkiye'yi büyüteceğiz, zengileştireceğiz, istihdamı artıracağız, yatırımları çoğaltacağız' diyoruz, onlar ise 'yıkacağız' diyor, 'satacağız' diyor, 'işten atacağız' diyor, 'apolet sökeceğiz' diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be? Haddini bil haddini. Haddini bil. Afrin'de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutanın apoletini sökmek. Suçu Malatya'da bir iftar daveti var ben de davetliyim Sayın Komutan da davetli. Konuşmamda Sayın Komutan da bir yerde o da alkışlıyor. Diyor ki siyasi partilerin toplantılarına katılamaz diyor. O siyasi parti toplantısı değil TESK'in organize ettiği bir toplantı. Kendine gel kendine.

''CHP'NİN ADAYININ SEÇİLECEĞİNE KENDİ GENEL BAŞKANI BİLE İNANMIYOR''



CHP'nin adayı daha önce genel başkanına 'Yenildin de yenildin bir kere iki kere üç kere dört kere yenildin hala ortadasın' diyor. Bay Kemal 'Gel bakalım Muharrem' diyor. Seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı adayı okumuyor genel başkan açıklıyor. Bu beyannameyi kim uygulayacak? CHP'nin adayının seçileceğine kendi genel başkanı bile inanmıyor ki millet bunun arkasından gitsin.''