Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"



Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz.



Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz.



Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz.



Ülkeye ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz.



Bizim için her bir saniye milletimizin emanetidir, o her saniyeyi milletimiz için sarf etmek boynumuzun borcudur.



"DAVA BURADA, İNŞALLAH YARIN DA BURADA OLACAK"



Bize süre biçenler oldu. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bu iş bitti deyip, yolunu değiştirenler, davaya ihanet edenler oldu. Korkanlar, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Unutulup gittiler. Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız. Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak.



"TEMENNİMİZ ODUR Kİ; ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL HOŞGÖRÜYLE GEÇSİN"



CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i kabul ettik. Kendisiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var. Biz bu konuda her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın, gerilimin tarafı olmadık. Türkiye’yi bir gördük, beraber gördük. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamını kucakladık.



Temennimiz odur ki; önümüzdeki 4 yıl gerilimle değil, karşılıklı hoşgörüyle geçsin. İstiyoruz ki muhalefet yapıcı olsun. Arzumuz odur ki; Türkiye’nin meseleleri siyasetin günlük polemiklerinin üzerinde ele alınsın.



"KUKLAYI DA KUKLACIYI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



FETÖ’ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da kuklacıyı da çok iyi biliyoruz.