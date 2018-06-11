Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:



“Bursa bizi çok iyi bilir. Bursa bizim hizmetlerimizi en iyi bilen şehirlerden biridir. Türkiye'yi Bursa ile birlikte büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah 2023 hedeflerimize de birlikte ulaşacağız"

"Son 16 yılda Bursa'ya 44.5 katrilyon lira yatırım yaptık. Bursa'ya 2 bin 738 kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Bay Muharrem öğretmenmiş ya öğrensin. Onun öğretmenliği acaba kaç öğrencili sınıflarda oldu, ne kadar okulda oldu? "

"Burası eski Bursa stadı. Burası Millet bahçesi olacak. Amerika'nın Central Park'ı, İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de Millet Bahçemiz var"

"Bursa'mıza bir şehir hastanesi yapıyoruz. Yatak kapasitesi 1355 olan seçim hastanesini inşallah önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Bunu ben Bay Kemal'e sorayım mı? Hani SSK Genel Müdürlüğü yaptı ya, başarılı bir genel müdürdür! (Eski görüntüler eşliğinde) Galoş galoş, 25 bin liraya galoş, ey Bay Kemal senin gidecek yerin yok!"

"İstanbul Bursa arası 2.5 saatten 1 saate iniyor. Bay Kemal, Bay Muharrem bunları biz yaptık sizlerin geçmişinizde bunlar var mı ya? Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. Bursa'ya 18 baraj, 15 gölet yaptık. İznik Barajı'nın yapımına başladık. Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. "

"Yüzde 7.4 büyümüşüz. Kılıçdaroğlu mitingde "Size yansıdı mı?" diye soruyor, Bay Kemal, senin ekonomi dersi alman lazım, büyüme nedir diye git sor"

"Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan."

"Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. Bu yüzden bunlara yıkım ekibi diyoruz"

"Çık da göğsünü gere gere 'kazanamazsam bırakırım' de. Derdi kazanmak değil, CHP'ye geri dönmek"