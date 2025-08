Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı"

Bizleri İstanbul'da böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Kalbi güzel, zihni açık, heyecanı yüksek evlatlarımızla buluştuğumuz bu programda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler, yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum.

"GENÇLERİMİZİ MARJİNALLERİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ" Tabii şunu da gayet iyi biliyoruz, ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de işte bu hizmetlerdir. Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını mülkünü yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. TÜGVA'ya karşı hükümetleri bu yüzden ama onlara bugün kötü bir haberim var. Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Sultan Alparslan'ı Sultan Fatih'le, Selahattin Eyyubi'yi Yavuz Selim'le, Kanuni'yi Sultan Abdülhamid'le buluşturan gençlik işte burada. Malazgirt akınlarını, Çanakkale savunmasıyla, Milli Mücadele'yi 15 Temmuz destanıyla birleştiren gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Mekke'yi mükerrem eden Medine-i Münevvere'ye, Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze 'ye, Gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstad'ın ifadesiyle, "Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, ölçünün davacısı" gençlik işte burada. "COĞRAFYAMIZDA BARIŞ RÜZGARLARININ ESMESİNE ÇOK AZ KALDI" Türkiye Yüzyılımızın kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye 'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine inanın çok az kaldı. Allah'ın izniyle sizlere terörün olmadığı her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğine kemer olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar sizlerin hizmetinde olmaya inşallah devam edeceğiz.

"BU ÜLKEDE KİMSE SİZE ÜVEY EVLAT MUAMMELESİ YAPAMAZ"



Sevgili gençler, bir büyüğünüz olarak bugün sizlerle hasbihal etmek, bazı hususları sizinle samimiyetle paylaşmak istiyorum. Bir kere şunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutmanızı rica ediyorum. Sizler ebeveynlerinizin yanı sıra bu milletin evlatlarısınız. O yüzden daima iyinin, doğrunun ve haklının yanında saf tutacaksınız. Bilginizi ahlakınızla, şahsiyetinizi merhametinizle süsleyeceksiniz. Çok okuyacak, çok öğrenecek, çok öğreteceksiniz. Size bakanlar hayranlık duyacak. Sizi görenlerin kalbi umutla dolacak. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar. Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla ayılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz.



"GAZZE'DE SON ASRIN EN VAHŞİ SOYKIRIMI YAŞANIYOR"



İnanıyorum ki her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz, Siyonist cinayet şebekesinin yüzde 90'nını yerle yeksan ettiği Gazze'de açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Her gün karnı sırtına yapışmış masum bebeklerin, çocukların, kadınların şehadet haberini alıyoruz. Gazze'deki masumlar gıda dağıtım merkezi olarak adlandırılan kıyım merkezlerinde bitkinlikten bayılıyor. Kalleş kurşunların hedefi oluyor. Anne ve babalar enkazların arasında kilometrelerce yol yürüyüp bir çuval un alabilmek, bir yudum suya erişebilmek için canlarını tehlikeye atıyor. Benzerlerini yalnızca toplama kamplarında göreceğimiz sahnelerin çok daha kötüsü şu an Gazze'de sözde medeni dünyanın gözleri önünde yaşanıyor.



Şunu bugün bir kez daha açık açık ifade ediyorum. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Gazze'de sadece çocuklar, sadece bebekler değil, insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir.