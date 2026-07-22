Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Harris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere 'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Joshua Harris, “Joshie Man” adıyla tanınıyor. Harris, babası Dan Harris ile birlikte bir camiye yönelik Müslüman karşıtı saldırının ardından “Cake Not Hate” (Nefret değil, kek) kampanyasını başlattı. Müslüman toplumuyla dayanışma amacıyla İngiltere genelinde çok sayıda camiyi ziyaret ederek ev yapımı kek dağıtan baba-oğul, kampanyayı farklı ülkelere de taşıdı. Joshua Harris, son olarak İstanbul’daki camilerde 10 gün boyunca kek dağıtmak üzere Türkiye ’ye geldi.