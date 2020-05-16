Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında, "Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Corona virüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak." değerlendirmesini paylaştı.



"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE HAYATI ZİNDAN EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz." dedi.



Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir"



Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılardan bahsede Erdoğan şunları kaydetti:



"PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır." şeklinde konuştu.

