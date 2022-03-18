Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı Anma Töreni'ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı Anma Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstiklal Harbimiz'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 15 Temmuz'da vatanı için canını feda eden tüm vatandaşlarımıza Alllah'tan rahmet diliyorum. İstiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında, dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğradı.

"MİLYONLARCA KARDEŞİMİZİN ORTAK ZAFERİDİR"

Çanakkale Zaferi sadece bizim değil Balkanlar'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden kahramanların kabirleri yok aynı zamanda gönül coğrafyamızını dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var.

Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale'yi, Çanakkale destanını anlatıyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanlar'ın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun gençlerinin de buraya gelerek atalarını tanımalarını, aramızdaki kardeşliğin kökenlerine şahit olmalarını istiyorum.

Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıldönümünü tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.