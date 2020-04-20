Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak

TBMM bu yıl yüzüncü yaşını kutlayacak!

Corona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan için düşünülen etkinkikler yapılamayacak ancak, diğer etkinlikler eylül ve ekim aylarında yerine getirilecek.

Bilgi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la görüşmesini köşesinden aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'den. Selvi'nin yazısında, 23 Nisan gecesine ilişkin dikkat çeken bir de not var:

"Ancak 23 Nisan 2020'de saat tam 21.00'da çok özel bir an yaşanacak. Meclis'in yüzüncü yaşına özel olarak o an televizyonlar canlı yayına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da aynı anda Meclis bahçesinden İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Meclis Başkanı Şentop, “23 Nisan günü saat 21.00'de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı'nı okuyalım” diye bir çağrıda bulunmuştu. Şentop, çağrısına farklı siyasi görüşlerden, partilerden gelen destekten dolayı memnun. Koronavirüs ortaya çıktığında sağlıkçılarımıza destek vermek için akşamları saat 21.00'de onları alkışlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sağlıkçıları alkışlamak suretiyle bu etkinliğe güçlü bir destek vermişti. Meclis Başkanı Şentop, “Cumhurbaşkanımızla da görüştüm, Cumhurbaşkanımız da katılacak" dedi.

MECLİS'TE ÖZEL OTURUM



Her 23 Nisan'da Meclis'te özel oturum yapılır. Bu yıl da yapılacak mı? Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sordum. “Meclis'te 23 Nisan özel oturumu yapılacak. Koronavirüs nedeniyle milletvekillerimiz sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak, tedbirlere uyarak, sayıca daha az katılacaklar" dedi.

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis özel oturumuna katılmayacağını söyledi."

