Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kısa süreli rahatsızlandı: Liderlerden geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30’da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye 'reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.



"İZLEYİCİLERDEN HELALLİK DİLİYORUM"



Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken Erdoğan, bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yapan Erdoğan "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık 'söz verdik gideceğiz.' Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından program sonlandırıldı.

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Twitter 'dan paylaşımda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasi parti liderlerine geçmiş olsun dilekleri nedeniyle teşekkür etti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin." ifadelerini paylaştı.