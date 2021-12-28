Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

''YATIRIMLARIMIZ ÜLKEMİZDEN BİRÇOK AZİZ SANCAR ÇIKACAĞININ BİR KANITI''



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''Araştırmalarıyla dünyaya yön veren tüm bilim insanlarımıza milletim adına teşekkür ediyorum. Batı medeniyeti referans vermek istemese de bilimde bugün gelinen noktada Doğu'nun payı büyüktür. Yatırımlarımız ülkemizden birçok Aziz Sancar çıkacağının bir kanıtıdır. İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur. Bilimi, anaokulu çağından başlayarak tüm insanlarımızın gündeminde ön sıraya çıkartmamız şarttır. TEKNOFEST kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz.



''YENİ BURS PROGRAMINI DUYURMAK İSTİYORUM''



Yeni burs programını duyurmak istiyorum. Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans doktora, doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi alanında çalışma yapacak bilim insanlarına destek vereceğiz. Üniversitelerimizin temel bilimlere dair bölümlerine ilginin istenen seviyede olmadığını görüyoruz.

''DÜNYAYA SESLENİYORUM, BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN''

Türkiye'nin bilime ve teknolojiye son dönemde büyük yatırımlar yaptığını herkes görüyor. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek ulaştığı 41. basamakla ilk 50 içinde en çok ilerleme kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Teknolojik bağımsızlığın, siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz.

''İHRACATTA GEÇEN AY SONU İTİBARİYLE YILLIK 221 MİLYAR DOLAR RAKAMINI YAKALADIK''



İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Birçok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir."