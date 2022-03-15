Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'ya gidecek (Kabine Toplantısı sonrası açıklama)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarından satır başları;

"KABİNEMİZİ SÜREKLİ VE DİNAMİK TUTACAK ADIMLAR ATTIK"

Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.

Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık. Dünyanın hiçbir yerinde yönetim sistemi de anayasalar da durağan değildir.

Ülkemiz gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam etmesini büyük ölçüde yönetim sistemine borçludur. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülkeyiz. Ülkemiz en sert küresel çalkantılardan en az kayıplarla çıkardığımız bir yerde duruyoruz.

"ÇAVUŞOĞLU RUSYA VE UKRAYNA'YA GİDECEK"

Antalya forumu Türkiye'nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.

Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Artık temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Cuma günü açılışını yapacağımız 18 Mart Çanakkale Köprüsü hizmetlerimizin altın halkası olacak. Kendi potasiyelinin farkında olmayan büyük hedeflere doğru yol yürümeyi sürdüremez.



Eğitim konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağladık. 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfını hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul'a 1000 okul yapılacak.



ÇİFTÇİLERE MÜJDE



Sulamada güneşten elde edilen enerjinin payını artırmayı hedefliyoruz. 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.



Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Çiftçilerin finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağız.

Fiyatlardaki dengesizlikler sebebiyle yaşanan sorunların geçici olduğunu biliyoruz, takip ettiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme politikasının bizi adım adım hedeflerimize yaklaştığına yürekten inanıyoruz.