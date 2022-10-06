Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'da

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor. Prag Şatosu'nda düzenlenen zirve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.



27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor.

Sabah saatlerinde özel uçak "TUR" ile Prag'a giden Erdoğan, ziyareti sırasında ülke liderleriyle de görüşmeler yapacak.



Bu kapsamda Erdoğan, zirve öncesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de bir görüşme yaptı.

ZİRVE PROGRAMI﻿



Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Barış ve Güvenlik Konulu Yuvarlak masa toplantısına katılacak.



Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabulünün ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının yapılacağı Prag Şatosu'na gelişinde Çekya Başbakanı Petr Fiala tarafından karşılandı.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine de bir ziyarette bulundu. Öncesinde ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaretinde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.