Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.



Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.



İLK TOPLANTI

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke katılacak.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret çerçevesinde ülke lideriyle baş başa görüşme yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir araya gelmesi planlandı.