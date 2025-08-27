Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çelik Kubbe" teslimat töreninde konuştu: "Ülkemizi bir üst lige taşıyacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Hava Savunma sistemi teslimatı, 14 tesisin açılışı ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende çok katmanlı hava savunma sisteminin önemli bileşenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Söz konusu sistemle Çelik Kubbe tek merkezde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarıdan satır başları şöyle:



"Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki çelik kubbe. İkincisi ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü Oğuzbey Teknoloji Üssü'nün açıklamasıdır. Şehitlerimizin ruhlarını şâd edeceğimize inandığım bu adımların ASELSAN, savunma sanayimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.



Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde, dosta güven düşmana güven verecek, toplam 47 araçtan oluşacak gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar hava savunma ve radar sistemlerini ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir şansımızın olduğunu gördük. Masada olmak ile güvende olmak arasında olmak hava savunma ve taaarruz kabiliyetleridir.



"CAYDIRICILIĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"



Bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık. Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Sistemlerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında dönüm noktasıdır. Hisar, orta menzilli hava savunma sistemi caydırıcılığımızı daha da güçlendirecek.



"FARKLI BİR KLASMANA ÇIKACAĞIZ"



Elektronik harp sistemi bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Elbette burada durmayacak daha fazla sayıda sistemi, yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.



ASELSAN'ın Çelik Kubbe'de sistem geliştirmenin yanısıra kritik bir rolü daha var. Bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da ASELSAN geliştiriyor. Bu yazılım sayesinde sahada yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir. Geliştirdiğimiz yüksek teknolojideki ürünleri hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart. ASELSAN ve diğer savunma şirketlerimizin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ediyorum. Hizmete aldığımız tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler araştırma ve geliştirme sistemleri, güdümlü mühimmat sistemler tesisi, TEKNOPARK ve daha birçok altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam ve genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır.



"TEK SEFEREDE YAPILAN EN BÜYÜK SANAYİ YATIRIMI"



Bugün ayrıca dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50. yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Bu yatırım Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir. ASELSAN savunma sanayimizin kalbi durumda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik eşik olacaktır. Şu an Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünda alan. 2015 yılında ASELSAN'ın 40. yılında bu tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. 30 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. İlgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. 900 futbol sahasından daha büyük 6 bin 500 dönümlük alanı ASELSAN'a tahsis ettik.



Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artırarak ülkemizi dünyada öncü konuma taşıyacaktır. 2026'ın ortasında inşallah ilk tesisi devreye alacağız. Burada beton, demir, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada teknoloji, arge, tasarım ve üretimle ilgili bir iştir.



Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artırarak ülkemizi dünyada öncü konuma taşıyacaktır. 2026'ın ortasında inşallah ilk tesisi devreye alacağız. Burada beton, demir, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada teknoloji, arge, tasarım ve üretimle ilgili bir iştir.

"ASELSAN DESTANSI BİR YOLCULUĞUN SEMBOLÜDÜR"

Ana muhalefetin başını çektiğini bir kesim pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST'e çağırıyoruz. Hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun, sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.

ASELSAN sadece bir şirket değildir; aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan destancı yolculuğunun sembolüdür. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı hatıralar bize çok büyük ders verdi. Bir avuç idealist mühendisin 50 sene önce mütevazı imkanlarla attığı adım bugün dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayinden biri haline geldi. Sadece ASELSAN değil diğer şirketlerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartan birçok başarılı projelere imza attılar. Yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl sektörde 7 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik.﻿​

"UMUT VERİCİ GELİŞMELER OLUYOR"



Doğru yoldayız, iyi durumdayız. İnşalllah daha da iyi olacağız. gençlerimize, mühendislerimize, ASELSAN'a bütün şirketlerimize güveniyoruz. Türkiye'de umut verici gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edecek. Çelik Kubbe teslimatlarımızın ve Oğulbey Teknoloji Üssümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yetkililerle Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma ve kurdele kesme törenine katıldı.