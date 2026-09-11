Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cephe siyasetinden kurtulmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün toplam yatırım bedeli 10 milyar TL'yi bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Aynı törende 3 yeni yatırımın da temelini attık.

Hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan bir hareketiz. Yaptıklarımızla yetinmedik, daha iyisi için kendimizle yarıştık. Şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz, her zaman bunun hesabı içinde olduk. 86 milyonu huzur ve refah içinde yaşatmanın mücadelesini veriyoruz.

Milletimize hizmet heyecanından hiçbir şey eksilmedi. Yorulmadık, usanmadık. İlk günkü gibi bu ülkeye sevdalıyız. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur.

Türkiye'nin en vizyoner kadrosuna sahibiz. Ülkemize bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Vizyonumuzdan rahatsız olanlar var.

Ülkemizin ittifakları büyütmesi şer odaklarını huzursuz ediyor. Türkiye'nin yükselişi, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor.

Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalardan kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerinin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Önümüzün kesilmesine izin vermeyiz. Yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Bütün tahriklere rağmen yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu net şekilde göstermiştir.

Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyaç var.

Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Konuyu polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı üzerinden, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır, şuursuzluktur.

Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir adım. Türkiye'nin kaybetmesini isteyenlere rağmen bunu başarmak zorundayız. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder."