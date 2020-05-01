Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerrahpaşa'daki hastalarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü.

Anadolu Ajansı 01.05.2020 - 16:52

erdoğan.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

CERRAHPAŞA DÜNYA BASININDA
(ASSOCİATED PRESS BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...