Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz

Bugün 15 Temmuz 2021...

FETÖ'nün hain emellerine ulaşmak için 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti.

251 kişiyi şehit eden örgütün hain planı, halkın direnişiyle durduruldu. 15 Temmuz'da şehit olanlar birçok simge mekanda etkinliklerle anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

''Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir'' diyen Cumhurbaşkanı, ''15 Temmuz milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır'' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

''ÇIPLAK ELLERİYLE TANKLARI DURDURAN CESARET ABİDELERİNİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ''

O gece özgürlüğüne ezanına bayrağına devletine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ile o karanlık geceyi kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.

''15 TEMMUZ DEMOKRASİYE GÖNÜL VERENLERİN ZAFERİDİR''



15 Temmuz milletin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

''HİÇ KİMSENİN BU ŞANLI MÜCADELEYİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE HAKKI YOK''

Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. 15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir.''

VİDEO: NTV HABERCİLERİNİN TANIKLIĞIYLA O GECE