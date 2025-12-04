Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği başarılı sporculara hitap etti.

Konuşmasına, "Değerli temsilcilerim, sevgili misafirler, hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri burada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle başlayan Erdoğan, spor yapan, spora gönül veren tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan sporcuları tebrik ederek, "Sizler kazandığınız madalyalarla ülkemizi ve ay yıldızlı al bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz" ifadelerini kullandı.

Sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını güçlü bir psikolojiyle birleştirerek son ana kadar mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "Bu gurur tablosu için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum, başarılarınız inşallah daim olsun" dedi.

Sporcuların gelecekte yeni uluslararası başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kişilikleri ve duruşlarıyla örnek olmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, tüm sporcuların kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Dereceye girsin ya da girmesin, ülkemiz için yarışan, ter döken her bir sporcumuzla millet olarak iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı.