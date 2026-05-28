Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Görüşmede, Türkiye -Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sürmesi için gayretlerin ‘’artarak süreceğini'' belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.