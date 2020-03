Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP çok tehlikeli bir oyun oynuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP İstiklal Marşı'na katılmayı da kesti. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaşmayı derinleştirerek insanlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de bu kirli oyuna alet etmekten çekinmiyorlar. Partimiz ve şahsımıza olan kinleri nedeniyle belirli televizyonları seyredip gazeteleri okuyanlar her şeyi gerçek sanıyor.

Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiyesinin anlamını biliyor. Yeni diye ortaya sürülen her oluşum sadece AK Parti'ye ihtiyacı ortaya koyuyor, hiçbir işe yaramıyor. Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.

Tüm il başkanlarıma sesleniyorum, lütfen kadrolarımızı oluştururken o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyet aynı ekiplerle yürümeye mecbur ve mahkum değiliz. Dinamik bir yapıyla yola yürümeye mecburuz.

Bunu yaparken mevcut kadoları tamamen yok etme peşinde değiliz. Çalışan kadrolarla yolumuza devam edeceğiz.



Her deprem haberi bize ülkemizin potansiyel tehdidini bize hatırlatıyor. 20 yaşından büyük binaların büyük bir bölümü depreme karşı dayanıksızdır. Ülkemizin her yerinde radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyoruz. Ülkenin her tarafında bina altyapısında radikal adımlar atmak zorundayız.

En son Yalova meselesi, hak yerin buldu mu, buldu. Bütün mesele demek ki işimizi iyi takip eder iyi kovalarsak Meclis üyeleriyle beraber bu işin takipçisi olursak bu yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor. Orada yapılan seçimde Cumhur İttifakı ile beraber arkadaşımız Yalova Belediye Başkanı oldu."