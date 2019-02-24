Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan özetle şunları söyledi;

"Türkiye'nin iftiharı Kayseri... Medeniyetimizin beşiği Anadolu'nun zirvesi Kayseri... Koca Sinan'ın şehri Kayseri... Asırlardı bu ülkeye hizmetin en iyisini veren Kayseri... Seni yürekten selamlıyorum... Kayseri 31 Mart'ta bir kez daha hesabımızı sağlamca yapıyor muyuz? Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?

70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Kayseri'ye 3. devlet üniversitesini de biz kurduk. 3 adet yurt binasını daha açıyoruz. Mİllet Bahçesi içine Millet Kıraathanesi yapacağız, 24 saat açık olacak. gençler gelecek, ders çalışacak. Sağlıkta 45 ayrı tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri şehir hastanemiz 607 yatak kapasiteli.

Kayseri'de İmar barışıyla 136 bin Kayserili vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Kayseri eski belediye başkanımız Özhaseki kardeşimiz şimdi bu hizmetlerine inşallah Ankara'da devam edecek.

Eskiden ittifaklar seçimden sonra olurdu. Biz bu konuda da devrim yaptık. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle yürüdüğünü görüyor. CHP İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. İYİ Parti de bunlarla beraber. Biz buna üzülüyoruz. Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk."

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