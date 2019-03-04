Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim tarihine 26 gün kaldı. Gece gündüz çalışıyoruz değil mi? Ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi? Bu seçimde milletin hasmı ne kadar kesim varsa seçim sonucunu bekliyor. Halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Beraberliğimize fitne ile saldıranlar pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemesi bir araya getiren nedir? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar ama Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. CHP'nin yanına adı iyi kendi karışık parti ve bölücü örgüt destekçisi partiyi katıp milletimize pusu kuruyorlar.

Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye gönül veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu 4'lü çeteye oy verecek misiniz? Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz diyor, söylediğine bak. Biz sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz. Sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te Kandil'de inlerinize gömeceğiz dedik, gömdük. Nereye giderlerse gitsinler arkalarındayız. Benim vatandaşıma benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecek. 31 Mart'ta istikbalimize göz dikenlere derslerini verecek miyiz?

Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorununu çözmek bize nasip oldu. İmar barışıyla Zonguldak'ta 57 bin vatandaşımızın sıkıntısını hallettik. Mülkiyetle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmış olduk. Gerektiğinde elimizi taşın altına koyduk. Biz Zonguldak'ı tüm kalbimizele sevmekle yetinmedik. Zonguldak'ı kalkındırdık büyüttük. 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdik. 14 atık su arıtma tesisiyle şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet veriliyor. Filyos Limanı'nın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Limanı 2023 yılında hizmete sokacağız.



KAZANDIĞI TAZMİNATI MEHMETÇİK'E VERECEK

Bay Kemal çiftçi bitti, tükendi diyor. Bay Kemal ben sana resmi rakamla konuşuyorum, sen yalan iftirayla konuşuyorsun. Onun için yargı seni 2.5 milyon liraya mahkum etti. Ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bay Kemal'in Mehmetçikle alakası yok. Gidiyor orduyu Batı'ya şikayet ediyor.

TANZİM SATIŞLAR

Tanzim satışlardan rahatsız olmuş. Bay Kemal onlar yokluk değil varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi. Onlara karşı biz anında hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza uygun fiyatla sebze getirmeye başladık. Fiyatlar yarı yarıya indi. 31 Mart'ta kadar düzelmezse 81 vilayette yaygınlaştıracağız.

Alın terinin anlamını iyi biliriz. Ama bir kesim var ki çalışmadan oturduğu yerden ahkam keserek ülke yönetiminin kendisine verilmesini bekler. Muhalefet partilerinden bahsediyorum. Dişe dokunur bir tekliflerini duydunuz mu? Koltuk kavgasının onda birini ülkemizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola dirsek dirseğe saldırıyorlar. Zonguldak'ta da bu mutabakatın adayı CHP'li değil mi? Buna dersini vermeyecek miyiz? Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkarmadı. PKK'nın belirlediği isimler belediye meclisi üyeliği için seçime giriyorlar. Türkiye ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler 31 Mart'ta CHP tabanından hak ettiği dersi alacaklar.