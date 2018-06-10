Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok.

Tek parti CHP'si yıllarında milleti bunlar inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler, şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi?"

Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz.



"UFUK YOK"



"Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok." diyen Erdoğan, "Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle."

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR"

"24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz."