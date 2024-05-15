Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.
Erdoğan’a Cumhuriyet Halk Partisi’ne ne zaman iade-i ziyaret yapılacağı soruldu.
Cumhurbaşkanı, “Yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım.” yanıtını verdi.
ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.
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