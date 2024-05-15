Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.



Erdoğan’a Cumhuriyet Halk Partisi’ne ne zaman iade-i ziyaret yapılacağı soruldu.

Cumhurbaşkanı, “Yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım.” yanıtını verdi.



ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti.



Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.