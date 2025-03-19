Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçiye 37 milyar lira hibe vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Çiftçilere İftar programında konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde çiftçilerin milli iradeyi ve ülkeyi korumak için en ön safta yer aldığını belirten Erdoğan, "Darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatanlarına sevdalı çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikleri günden itibaren tüm vatandaşların saadeti, refahı ve kardeşliği için geceli gündüzlü koşturduklarını belirtti.



"Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen alçakların sabotajlarına prim vermeden 85 milyonun huzuru ve esenliği için gayret gösteriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hem tarıma hem de yaz kış demeden üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin, emeklerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş bir yelpazede bizzat görmeye başladık. Bitkisel üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan kırsal kalkınma yatırımlarına, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Burada elbette uzun uzadıya anlatacak değilim. Sektörün içinde olanlar zaten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Sadece birkaç önemli rakamı paylaşmak arzusundayım. Özellikle ellerine geçirdikleri her fırsatı Türk tarımını ve onun arkasındaki milyonlarca kahramanı kötülemek için kullananların burayı çok dikkatli dinlemesini tavsiye ediyorum."



206 ÇEŞİT MAHSUL ÜRETİLİYOR



Erdoğan, verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini, 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptıklarını vurguladı.



Yıl sonunda bu rakamın 135 milyar lirayı bulacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yine burada, birilerinin 'Türkiye'de tarım bitti' dediği rakamları söylüyorum. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların bir çoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Bitkisel üretimde 11'inciyiz. 21 üründe dünyada ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nciyiz. Yumurta üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa'da 2'nci. Bal üretiminde dünyada 2'nci, Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16'ncı, Avrupa'da 2'nci sıradayız."



Tarım sektörünün geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, 2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal hasılayı üç katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttiklerini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:



"Şuraya da özellikle dikkatinizi çekiyorum; 'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8'inci sıradadır. Aynı dönemde ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002'de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz."

22 YILDA 2 TRİLYON 70 MİLYAR LİRA DESTEK



Verimli üretim için 22 yılda 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik.



Yalan bulup hükümetimizi ve tarım sektörünü karalamaya devam ediyorlar, yalan hakikat güneşini kapatamaz.



Vatandaşın halal lokmasına göz dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.



Fahiş fiyatla mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor, devlet olarak dört koldan mücadele ediyoruz.



2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz."

