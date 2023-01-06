Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere 3 ayrı kredi müjdesi

Çiftçilere yönelik 3 yeni kredi paketi daha hayata geçiriliyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Erdoğan, "Savunma alanında nasıl kendi kendine yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretimde önceliğe aynı anlayışla bakıyoruz" dedi.

"Vereceğimiz müjdeler ülkemizin toprak muhafızı olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor" diyen Erdoğan, kredi paketlerini şöyle sıraladı:



"- İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Hasat dönemi yapılacak harcamalar için kullanılacak. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.



- İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla işletmede 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Pek çok işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecek.



- Üçüncü müjde Tarım Borç Transferi Kredisi. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bir dönemde toprağı ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle tahıl sevkIyatının sekteye uğraması, açlık tehdidini ortaya çıkardı. Sevkıyatın başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden kurtardık.

Tarım sektörü ve onun ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı büyük ekosistemin tamamını gözeterek oluşturuyoruz. Zincirin bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini biliyoruz. Sistemi bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz.

"ÇİFTÇİ BORCUNA SADIK"

Genç çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan bir milyon liraya çıkaracağız. Tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1'in altında olması çiftçilerimizin ödemelerini hassasiyetle yaptıklarını gösteriyor. Borcunu ödemekte zorlanan çiftçimiz varsa onlara destek boynumuzun borcudur. Ana parasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır. Taksitli ödemeye de imkan tanımak lazımdır."