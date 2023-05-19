Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e konuştu: İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum

CNN International'a açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye seçimlerinin ikinci turu ile ilgili kendinden emin olduğunu söyledi. Erdoğan, "İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e konuştu: İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CNN International kanalında Becky Anderson'un sorularını yanıtladı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda seçimlerin ikinci turuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde kaybetti." dedi.

Erdoğan "Milletimin güçlü bir demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Röportajın tamamının Türkiye saati 17 ila 18:00 arasında yayınlanması bekleniyor.

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