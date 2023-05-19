Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e konuştu: İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CNN International kanalında Becky Anderson'un sorularını yanıtladı.



Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda seçimlerin ikinci turuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde kaybetti." dedi.



Erdoğan "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Röportajın tamamının Türkiye saati 17 ila 18:00 arasında yayınlanması bekleniyor.

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