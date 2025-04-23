Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

"23 NİSAN MİLLİ İRADENİN DE BAYRAMIDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar durmayacaklarını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. Böylece, egemenliğin sahibinin çocuklar olduğunu tüm dünyaya duyurmuş olduk. 23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla, ülkemize, milletimize özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh, her alanda parmakla gösterilen bir ülke teslim etmek için koşturduk. Gelecekte, bu koltuklarda belki de siz oturacak, bu görevlerde belki de sizler bulunacaksınız. Ailelerinizle birlikte milletimizin de kıvanç kaynağı olacaksınız. Eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"BİZLERE EMANET EDİLEN MİRASI KUTLUYORUZ"



Cumhurbaşkanlığı koltuğunu devralan İpek Vera Yolcu ise "Bugün sadece bir bayram değil; Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni, biz çocukların taşıdığı sorumluluğu ve bizlere emanet edilen mirası da kutluyoruz. Bu sebeple, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bağımsız bir ülke bırakan tüm büyüklerimize teşekkür ediyor ve rahmet diliyorum. Bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi, bugün yetiştirdiği çocuklara verdiği değerle ölçülür. Çünkü, her çocuk içinde koskocaman bir gelecek taşır. Biz büyüdükçe ülkemiz de büyür, güzelleşir, güçlenir. Tam da bu yüzden 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi geleceğimiz için çok anlamlıdır. Çünkü, aile bizim ilk okulumuz, ilk rehberimizdir. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, doğruluğu ve çalışkan olmayı önce ailemizden öğreniriz. Güçlü bir toplumun temeli, güçlü ailelerdir. Biz çocuklar olarak ülkemizi çok seviyor ve gelecekte onu daha ileriye taşımak için çok çalışıyoruz. Çünkü biz atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanın yarınlarıyız." dedi.